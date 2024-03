Fãs especulam que indireta de Salgadinho seja para Rodriguinho: Livramento

Salgadinho postou uma indireta em suas redes sociais e fãs sugeriram que seria para Rodriguinho, eliminado no 10º Paredão do BBB 24 (Globo). Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, já tinha discutido com Salgadinho nas redes sociais.

O que aconteceu

Salgadinho deixou de seguir Rodriguinho e compartilhou uma indireta. "Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus", apontava o post no Instagram. Na legenda, reforçou: "Dê uma chance para si! Pare de carregar o fardo que não é seu".