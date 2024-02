Mulher de Rodriguinho briga com Salgadinho após comentários: 'Cara de pau'

Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, e o cantor Salgadinho, protagonizaram uma discussão, nas redes sociais, por causa de comentários do pagodeiro sobre o BBB.

O que aconteceu

Influenciadora digital deixou claro o descontentamento com as opiniões do músico. "Eu realmente espero que você não tenha a casa de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de 'amigo' do meu marido", escreveu Bruna, nos comentários de uma publicação de Salgadinho, no Instagram.

Ele rebateu a mensagem deixada por Bruna, na rede social, neste sábado (17): "Não vou te responder em respeito aos mais de 35 anos que conheço o Rodrigo", publicou o cantor.