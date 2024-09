NXzado: Fresno atende 'sonho' emo com feat em novo disco e mata fanfic

A Fresno recebeu Toca no estúdio da banda, em São Paulo. Das sete novas faixas que complementam a primeira parte do álbum, lançada em abril, quatro são parcerias. Além do NX Zero, cantam Rodrigo Lima, do Dead Fish, Filipe Catto e Chitãozinho & Xororó. E eles sabem que ter Di Ferrero e companhia no disco é o ponto que vai fazer barulho.

Lucas Fresno canta com Chitãozinho & Xororó no festival Turá, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

"É uma música que tem vários signos ali, é uma música bem 'NXzada'. Trazê-los para esse feat... Era NX demais para não ter NX. É uma música que poderia ser deles, poderia ser nossa e que traz uma coisa nostálgica", conta Lucas.

A parceria não era inesperada para as bandas, que este ano chegaram a dividir palco. Lucas diz que durante este show veio a certeza do feat. No imaginário dos fãs, o fato de os grupos terem feito sucesso simultaneamente teria originado uma competição entre os músicos - o que eles descartam.

"No auge das premiações, [quando] os fãs ficavam votando, rolava uma rivalidade muito forte para ver que ia ser a escolha da audiência no VMB, essas coisas. E aí começou a se forjar esse sentimento. Entre as bandas, sempre reinou a resenha", explica Lucas.

A banda é fã de juntar universos paralelos em um mesmo microfone e o caso do NX é particular, por serem duas bandas do mesmo estilo, diferentemente de colaborações com Pabllo Vittar, na primeira parte do disco.