Tomorrowland 2024: o que sabemos do festival que vai agitar interior de SP?

Os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2024 estão disponíveis no site oficial do evento. Também é possível realizar compras adicionais de transporte oficial entre São Paulo e Itu, pacotes de viagens do Global, Journey e hospedagens no acampamento do festival, o DreamVille.

DreamVille deverá ter mais opções de pacotes de acomodações. Em 2024, glampings com camas montadas e outras comodidades serão uma das opções para quem busca mais conforto para se alojar diretamente na área do festival.

Outra opção mais econômica são as tendas com colchão inflável e saco de dormir. Eles serão oferecidos pela organização do Tomorrowland para os participantes que não possuem os equipamentos, mas ainda assim preferem montar sua própria acomodação.

Organização prometeu aprimorar a drenagem do solo e investimentos para aumentar em 34% a capacidade da área de camping. O DJ e produtor Alok, organizadores do festival e representantes do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Itu se reuniram para revelar projetos focados em mobilidade.

Entre as ações para facilitar o fluxo das pessoas para o festival, foram anunciadas melhorias no acesso, que "beneficiarão também as comunidades vizinhas". Cinco rodovias vicinais deverão ser implantadas, com total 17,5 quilômetros de extensão (com previsão de asfaltamento).

Palcos e investimento

Além do palco principal, 'Adscendo', o festival contará com outros quatro palcos: o Freedom by Budweiser, CORE, Youphoria — com cogumelos infláveis gigantes — e o Tulip. Na quinta-feira, 10 de outubro, os visitantes que se hospedarão no acampamento oficial e os viajantes pelo Global Journey terão uma festa exclusiva no The Gathering, um palco extra, onde também acontecem os daybreak sessions antes de cada dia de festival.