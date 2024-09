Na véspera do Rock in Rio, cantora Lourena cancela show por motivo de saúde

Na véspera do início da edição que comemora seus 40 anos, o Rock in Rio sofre uma baixa: a cantora Lourena cancelou o show que faria no sábado (14), no festival, por motivo de saúde. Lukinhas entra no lugar dela.

O que aconteceu?

De acordo com a assessoria de imprensa de Lourena, a carioca foi acometida por uma crise asmática. "[A crise] Desencadeou um pneumomediastino espontâneo e ela estava tentando se recuperar a tempo de sua apresentação no Espaço Favela."

Nesta quarta (11), Lourena soube, pela equipe médica, que precisa ficar totalmente em repouso. "Meus amores, Lourena na voz. Vocês conhecem o meu coração e Deus também. Meu maior sonho nessa vida é estar com vocês, cantar pra vocês, elevar a alma e a vibração com muito amor e alegria. Queria muito estar com vocês, mas essa fatalidade acomete a parte mais importante de mim, que é a minha respiração", explicou a cantora.