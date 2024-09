Espécie de 'Eras Tour': 7 razões para não perder Mariah Carey no Brasil

2

Mariah é conhecida por ser a cantora e compositora mais bem-sucedida de todos os tempos. Com 19 singles que atingiram o primeiro lugar na Billboard, a cantora está atrás apenas dos Beatles. E eles não têm uma "All I want for Christmas is you" para hitar todo ano.

Mariah Carey em show no LA Pride 2023 Imagem: Emma McIntyre/Getty Images

3

Por falar em "All I want for Christmas is you", a música teve o maior número de execuções de uma faixa em um único dia em dezembro de 2023. Sucesso todo ano, Mariah com certeza seria milionária só por ter escrito essa obra natalina. Vale lembrar que ela também produziu a faixa!

4

Mimi, como é chamada carinhosamente, não é um ícone apenas do gogó de ouro, mas é também reconhecida pelo seu talento como compositora. Ela já foi homenageada pelo BMI (Broadcast & Music Inc), um dos maiores prêmios para artistas que escrevem músicas. Além de vencer o BMI Icon Award, ela já levou mais de 34 prêmios por 21 singles diferentes. É muito talento e poder.