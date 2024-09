MC Taya esteve no comando do TOCA Trends no Rock in Rio 2024 e mostrou a inspiração dos fãs de rap e trap para as tranças, dreads e cultura black.

De Matuê a Rihanna, o público caprichou na personalidade e potência em seus estilos.

