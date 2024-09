MC Cabelinho anuncia disco de trap com rock: 'Fase experimental'

MC Cabelinho, 28, levou o rap e o funk para o Palco Sunset do Rock in Rio. Em papo com o Toca, ele contou que o show serviria como anuncio para uma nova era.

Trap + rock

Próximo disco de MC Cabelinho, "Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido", vai trazer elementos de rock. "Eu sou músico. A gente tem que experimentar coisas novas. Eu tô nessa fase experimental. Já experimentei love song, trap e, agora vamos ver como é que o Cabelinho vai sair com esse disco novo."