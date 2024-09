Matuê lança disco mais musical e com banda, que mostra hoje no Rock in Rio

O trapper Matuê, 30, vai apresentar nesta sexta (13) no Rock in Rio pela primeira vez seu álbum novo, o "333", lançado na segunda e que na terça já tinha virado a maior estreia de um álbum brasileiro no Spotify.

"É um disco muito mais musical. Eu já preparei imaginando como seria tocado com uma banda ao vivo."

"333" carrega inspirações de vários gêneros musicais, explica o cantor. "A primeira metade do disco tem o trap tradicional. No final, tem músicas como '333', que já é uma proposta completamente diferente, com influências do boom bap, neo-soul e jazz."