Veigh, Ludmilla, Travis Scott e o que mais vai ter no 1º dia de Rock in Rio

Veigh ainda se apresenta mais duas vezes neste Rock in Rio. Ele estará no palco Supernova com Nagalli, neste sábado (14), e no palco Mundo, no dia 21, no show Para Sempre Trap, com Cabelinho, Felipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi e Ryan SP.

MC Daniel é um dos convidados da Funk Orquestra para subir ao palco Sunset no Rock in Rio 2024 Imagem: Nathalia/Divulgação

Ainda no palco Sunset, a Funk Orquestra vai abrir os trabalhos. Com uma mistura de música clássica e batidas de funk, o grupo é formado por moradores de comunidades do Rio

O show contará com a participação de MC Daniel, da funkeira Rebecca e da rapper MC Soffia. A proposta é misturar a antiga tradição das bandas de baile com o poder dos graves dos bailes funk.

MC Soffia também se apresenta no Rock in Rio com a Funk Orquestra Imagem: Victor Carvalho/Divulgação

Palco Mundo

O show de Matuê com participação de WIU e Teto ganha novamente o palco de um grande festival. Nesta mesma formação, sob o nome 30PRAUM, o trio rodou pelo país em outros festivais.