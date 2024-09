Rock in Rio terá ferramenta de localização de amigos em realidade aumentada

O Rock in Rio oferecerá um serviço de localização no aplicativo oficial do festival.

A funcionalidade "Tô Aqui", em parceria com a TIM, permitirá que as pessoas compartilhem sua localização na Cidade do Rock por meio de um mapa interativo. Será possível ainda enviar imagens em realidade aumentada do exato local onde as pessoas se encontram.

O aplicativo do Rock in Rio é gratuito e foi reformulado para essa edição com facilidades para o público. Ele traz todas as informações oficiais do festival, além de facilidades como agendamento de brinquedos, compra antecipada de comida e bebida e reserva de locker.