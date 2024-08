Apocalipse canibal: o que um experimento com ratos ensina aos humanos

Influências na academia e na cultura popular

Embora dramático, o crescimento e colapso do Universo 25 foi apenas uma parte de um corpo de pesquisa que incluiu numerosos experimentos com ratos e camundongos em condições controladas - sempre influenciados por Um ensaio sobre o princípio da população, do economista inglês Thomas Malthus (1766-1834).

A experiência encontrou eco nas inquietudes contemporâneas sobre a superpopulação humana. Em sua obra "The Population Bomb", de 1968, o biólogo americano Paul Ralph Ehrlich despertou temores generalizados de um futuro distópico e superpovoado. Já a partir de sua frase de abertura: "A batalha para alimentar toda a humanidade terminou." (Em 2011, porém, ele complementaria: "Fui otimista.")

Em última instância, Calhoun não só tencionava entender as dinâmicas demográficas dos roedores, mas também proporcionar uma advertência sobre os possíveis futuros da humanidade, ao concluiu que a aglomeração poderia provocar uma "morte do espírito", mesmo estando satisfeitas todas as necessidades físicas.

Essas ideias ressoaram fortemente numa época preocupada com o crescimento urbano descontrolado e a explosão demográfica, deixando um rastro profundo tanto na cultura acadêmica como na popular.

Entre outros, inspiraram o romance infantil de ficção científica "Mrs. Frisby and the Rats of NIMH" (1971), de Robert C. O'Brien (transformada em 1982 no filme "The secret of NIMH" - no Brasil, "A ratinha valente"), em que alguns ratos escapam engenhosamente de condições semelhantes às criadas pelo etologista americano.