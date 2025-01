TikTok aguarda resgate de Trump e China sinaliza estar aberta a um acordo

Por Kenneth Li e Katie Paul

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve conceder ao TikTok mais tempo para fechar um acordo para venda de seus ativos no país, com a China sinalizando que está aberta a um entendimento para manter o aplicativo operando no mercado norte-americano.

O serviço de vídeos curtos usado por 170 milhões de norte-americanos foi brevemente retirado do ar para usuários dos EUA no último sábado, horas antes da uma lei entrar em vigor no domingo determinando que ele deveria ser vendido por sua proprietária chinesa, a ByteDance, por motivos de segurança nacional. As autoridades dos EUA disseram que, sob a ByteDance, há o risco de dados de norte-americanos serem usados indevidamente.