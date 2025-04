Política atual dos EUA sobre stablecoins é mais perigosa do que tarifas, diz ministro italiano

Por Giuseppe Fonte

ROMA (Reuters) - A política dos Estados Unidos em relação às stablecoins oferece aos cidadãos europeus um método de pagamento atraente para transações internacionais que deve gerar mais preocupação do que as tarifas de importação do país, disse o ministro da Economia da Itália nesta terça-feira.

Ao discursar em um evento em Milão sobre gestão de ativos, Giancarlo Giorgetti disse que as autoridades da União Europeia devem adotar outras medidas para aumentar o status do euro como moeda de referência internacional e reclamou da fragmentação do setor de pagamentos da UE.