Adolescente morre ao mexer no celular após o banho: entenda os riscos

Acidente pode acontecer devido a um toque acidental em uma instalação defeituosa. "Tirar equipamentos da tomada nem é o problema, mas tem de tomar cuidado com a instalação elétrica, porque, às vezes, acaba tendo um toque acidental. Há sim riscos, ainda mais quando o pessoal puxa os equipamentos pelo cabo e aos poucos vai rompendo. O risco existe inclusive sem estar molhado, mas molhado você potencializa a condição."

E o chinelo: ajuda a prevenir choques? Segundo Martinho, em ambientes secos, a descarga pode ser "amortecida", mas o calçado não é visto como uma prevenção eficiente. "É inadequado estar com os pés no chão, e o chinelo é uma borracha, é um isolante, então até certo ponto vai diminuir a chance, mas não é a solução segura. O ideal é ter a instalação elétrica correta, até porque, se o chinelo estiver molhado também, não adianta muito."

Os números do problema

No ano passado, no Brasil, sete pessoas sofreram choques com carregador de celular. Quatro delas morreram, segundo dados da Abracopel. Os números representaram uma queda em relação a 2023, quando 23 casos foram registrados, com 15 mortes.

Mas em 2025, segundo a associação, o crescimento dos números é alarmante: apenas em janeiro, foram três acidentes envolvendo o aparelho —até agora, nenhum dos envolvidos tinha morrido.

Como evitar problemas na instalação elétrica?

A recomendação de especialistas é evitar ao máximo mexer em dispositivos eletrônicos durante a recarga da bateria, já que as instalações elétricas podem esconder problemas, ainda mais se as estruturas forem muito antigas e não passarem por manutenção preventiva com frequência.