OpenAI lança novos modelos GPT-4.1, cita codificação aprimorada e compreensão de contexto longo

(Reuters) - A OpenAI lançou na segunda-feira o novo modelo de inteligência artificial GPT-4.1, juntamente com as versões menores GPT-4.1 mini e GPT-4.1 nano, alegando que eles trazem grandes melhorias na codificação, execução de instruções e compreensão de contexto longo.

Os novos modelos, disponíveis apenas na interface de programação de aplicativos (API) da OpenAI, superam o modelo GPT-4o mais avançado da empresa em todos os aspectos, disse a criadora do ChatGPT.

Com uma melhor compreensão do contexto, os modelos podem suportar até 1 milhão de "tokens" - um termo que se refere às unidades de dados processadas por um modelo de IA. Os modelos também são equipados com conhecimento atualizado até junho de 2024.