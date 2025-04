Apple retoma 1º lugar em vendas de smartphones no 1º tri

Os dados sugerem que a demanda pelo iPhone continua forte nos mercados emergentes, mesmo com a dificuldade de vendas na China devido à concorrência de empresas locais, como Huawei.

Separadamente, a empresa de pesquisa de mercado IDC, disse que as vendas globais de smartphones cresceram 1,5% no primeiro trimestre, com a Apple antecipando o fornecimento para evitar as taridas de importação criadas pelo presidente dos EUA, o bilionário de extrema direita Donald Trump.

A Apple chegou a fretar voos de carga para transportar 600 toneladas de iPhones, ou até 1,5 milhão de aparelhos, da Índia para os EUA, em um esforço para contornar as tarifas do bilionário norte-americano.

"A recente isenção do governo dos EUA, que suspendeu as tarifas de importação de smartphones da China, oferece um alívio temporário para as empresas norte-americanas, mas a forte dependência da cadeia de suprimentos da China persiste em meio à contínua volatilidade das tarifas", disse Ryan Reith, da IDC.

"No momento, o foco das marcas de smartphones dos EUA deve ser aproveitar a isenção, fabricando e despachando ao país o máximo possível de aparelhos."

A Counterpoint, que espera que o mercado de smartphones diminua este ano devido à incerteza relacionada ao caos tarifário criado por Trump, disse que a Xiaomi continuou seu impulso de vendas em terceiro lugar, enquanto as também chinesas Vivo e OPPO ficaram em quarto e quinto lugares no ranking das maiores marcas, respectivamente.