Zuckerberg contesta caso antitruste dos EUA contra Meta em depoimento

CONCORRÊNCIA COM O TIKTOK

A FTC apontou emails nos quais Zuckerberg propôs a aquisição do aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram como uma forma de neutralizar um possível concorrente do Facebook e expressou preocupação de que o serviço de mensagens criptografadas WhatsApp pudesse se transformar em uma rede social.

A Meta argumentou que suas aquisições do Instagram em 2012 e do WhatsApp em 2014 beneficiaram os usuários, e que as declarações passadas de Zuckerberg não são mais relevantes em meio à concorrência do TikTok da ByteDance, do YouTube do Google e do aplicativo de mensagens da Apple.

O modo como os usuários passam o tempo nas mídias sociais e quais serviços eles consideram intercambiáveis serão fundamentais para o caso. A Meta argumentará que um aumento no tráfego do Instagram e do Facebook durante o breve desligamento do TikTok nos Estados Unidos em janeiro demonstra concorrência direta.

A FTC alega que a Meta detém o monopólio das plataformas usadas para compartilhar conteúdo com amigos e familiares, sendo que seus principais concorrentes nos Estados Unidos são o Snapchat e o MeWe, um pequeno aplicativo de mídia social voltado para a privacidade lançado em 2016.

As plataformas em que os usuários transmitem conteúdo para estranhos com base em interesses compartilhados, como X, TikTok, YouTube e Reddit, não são intercambiáveis, tem argumentado a FTC.