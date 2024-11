Huawei lança smartphone Mate 70 antes de novas restrições a chips dos EUA

O lançamento do Mate 70 ocorre no momento em que os EUA devem anunciar novos controles de exportação que podem adicionar até 200 empresas chinesas de chips a uma lista negra de comércio já nesta semana, restringindo seu acesso aos fornecedores norte-americanos, informou a Reuters no sábado.

O dispositivo é "o telefone Mate mais poderoso de todos os tempos", disse Richard Yu, presidente do grupo de negócios de consumo da Huawei, em um evento na cidade natal da empresa, Shenzhen, que foi transmitido ao online e em suas lojas.

Os preços do Mate 70 começarão em 5.499 iuans (758 dólares), disse Yu. O modelo básico do iPhone 16 é vendido por 5.999 iuans na China.

Yu também disse que o Mate 70 é o primeiro smartphone convencional a incluir um sistema de comunicação por satélite, tem um processador aprimorado e roda o sistema operacional HarmonyOS NEXT, da própria Huawei, que, juntos, aumentam o desempenho em 40% em comparação com os modelos anteriores.

A série Mate 70 é o primeiro grande lançamento comercial do HarmonyOS NEXT, um passo significativo no esforço da Huawei para obter independência de software desde que as restrições dos EUA cortaram seu acesso aos serviços do Google em 2019.

O HarmonyOS NEXT é a versão sem Android do sistema operacional da Huawei que começou a ser testado este ano, marcando um afastamento completo do código do Google, já que a empresa busca eliminar sua dependência da tecnologia dos EUA.