'Não são aeronaves': áudios revelam o que aconteceu na 'Noite dos Óvnis'

"Eles [os objetos] não correspondem a aeronaves em deslocamento," afirma o operador em um dos trechos. Ele ainda solicita ao piloto que observe a presença de possíveis óvnis na aproximação. Mais adiante, o operador confirma: "O Controle de São Paulo confirma que é um alvo primário e que está em posição fixa".

Os relatos descrevem objetos se movendo rapidamente e desaparecendo. Em outro momento, o operador declara ao colega da torre em São Paulo: "Viu uma estrela grande, vermelha, à direita dele, na primeira aproximação. Mas o troço sumiu para cima da serra, não deu para calcular a velocidade, foi muito rápido. Ele [o piloto] viu vários. Eu perdi a conta de quantos ele reportou para a gente".

Perseguição

Cinco caças da FAB foram acionados pelo Coda (Centro de Operações da Defesa Aérea) naquela noite para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos exibiram manobras impressionantes. Eles pairavam estáticos no céu, voavam em zigue-zague, mudavam de cor, trajetória e altitude.

Pilotos tentaram perseguir os objetos avistados. Em outro trecho de áudio, o controlador de tráfego aéreo informa à torre de controle em São Paulo que o piloto passou a perseguir o objeto: "É um ponto vermelho. Ele está perseguindo o troço. O Mike Bravo Zulo está sobre a radial 270, correndo atrás. Ele viu e está atrás".

Os operadores ficaram impressionados com a formação e movimentos dos óvnis. Em um dos áudios, o operador de tráfego aéreo chega a se encantar com a formação, a coloração e os movimentos dos objetos. Três deles chegam a ser confirmados no radar pela torre de controle em São Paulo.