Flashes e PixelFed: mudanças da Meta fazem surgir opções ao Instagram

Apps são opções de código aberto e sem anúncio. Além de não estarem ligadas a bilionários (como a Meta, cujo dono é Mark Zuckerberg; e o X, de propriedade de Elon Musk), as duas iniciativas são redes descentralizadas —dados não ficam em um só servidor, dando mais privacidade e controle ao usuário— e interoperáveis (ou seja, podem ser integradas a outros apps).

Por enquanto, o Flashes está em fase de desenvolvimento. O feed dele filtra a seção de fotos e vídeos do BlueSky, segundo a página do desenvolvedor. Então, postagens feitas no Flashes vão para a outra rede. Sobre a interface, ela lembra muito a do Instagram, com a possibilidade de publicar fotos com filtros e vídeos (com limite de até 1 minuto, até o momento). O app deve ser liberado para download nas próximas semanas.

O PixelFed tem feed cronológico e é bem semelhante ao Instagram. Permite publicação de imagens, vídeos, stories, conta com filtros e suporta comentários. Por ter estrutura descentralizada, permite que a pessoa acesse publicações de outras redes, como Mastodon e Akkoma. O PixelFed está disponível para download para iOS e Android —após os anúncios da Meta, o app chegou a ser o app social mais baixado da loja do Google.

Insatisfação com redes de bilionários tem criado plataformas sociais alternativas. Além dessas já citadas, o FreeOurFeeds (Liberte nossos feeds) arrecada dinheiro para criar uma rede social livre do controle de bilionários.