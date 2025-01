Sem Zuck nem Musk: grupo quer criar rede fora do domínio de bilionários

Ideia é juntar US$ 30 milhões e criar uma rede social. Quantia vai bancar o desenvolvimento e suporte a uma plataforma que funcionará com AT Protocol, mesma tecnologia usada pelo BlueSky (um app que ganhou notoriedade no último ano por ser uma alternativa ao X). Trata-se de um sistema descentralizado, de código aberto e interoperável —ou seja, poderá conversar com outras redes compatíveis.

Por que não usar o BlueSky? Site da campanha afirma que a plataforma é interessante, mas eles estão submetidos a pressão de fundos de investimentos que financiam a iniciativa. O FreeOurFeeds quer criar "um ecossistema de apps interconectados e de diferentes companhias". Inclusive, por ser desenvolvido com tecnologia compatível, a nova rede social poderá acessar informações do BlueSky.

Objetivo é lançar produto ainda neste ano e a meta inicial é de US$ 4 milhões.

Apoiadores da iniciativa incluem intelectuais, pessoas da área da tecnologia e até atores. Ator Mark Ruffalo, Jimmy Wales (fundador da Wikipedia), professora de Harvard Shoshana Zuboff (autora do livro "A Era do Capitalismo de Vigilância") estão entre os apoiadores. Entre os responsáveis pelos fundos arrecadados está a Mozilla Foundation (que desenvolve o navegador Firefox).

A Mozilla Foundation também figura entre os responsáveis pela FreeOurFeeds. Junto à entidade estão ainda a Social Web Foundation (entidade que busca incentivar redes interoperáveis) e outras ONGs do ramo da tecnologia.