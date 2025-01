O que antes era barrado e agora pode aparecer no Instagram e no Facebook

Referir-se a pessoas transgêneros usando o pronome "it". Antes era proibido, e na última versão do documento, a menção foi excluída. Em inglês, o pronome it (ele/ela) é usado para objetos ou animais, e, portanto, é uma forma desrespeitosa e se referir a uma pessoa.

Documento dizia que discurso de ódio pode "promover violência no mundo real". Agora, não há mais menção a isso.

Outras mudanças

Caso você goste de política, vai ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. Segundo a Meta, desde 2021 eles passaram a reduzir o alcance desse tipo de publicação a pedido dos próprios usuários. Agora, quem gostar do tema, receberá posts sobre o tema. No Threads, por exemplo, haverá três configurações possíveis para conteúdos políticos: menos, padrão e mais.

Restrição "pesada" apenas para assuntos considerados muito sensíveis. A Meta informa que seus sistemas automatizados estarão concentrados em temas de alta gravidade, como terrorismo, exploração sexual de menores, drogas, fraudes e golpes.

Para assuntos menos graves, a Meta conta com a denúncia de usuários. "Para violações menos graves de nossas políticas, vamos confiar que as pessoas nos notifiquem, antes de tomar alguma atitude", diz o blog post da Meta sobre as mudanças.