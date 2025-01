Fundador do Google desdenhou do cérebro, diz Nicolelis: 'é lento, né?'

Em conversa no Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Miguel Nicolelis, um dos maiores neurocientistas do mundo, aprova a tecnologia usada, mas afirma que a iniciativa mais "parece um açougue" e optou pelo lado mais espetacular para arrecadar mais dinheiro.

Dos mais de 20 macacos [usados na pesquisa], 16 morreram. Qualquer laboratório de pesquisa americano não duraria uma semana com esse 'track record' [histórico]. Se você perde um animal já fica sob investigação por seis meses, se perder o segundo eles fecham [sua empresa]

Miguel Nicolelis

Nem inteligente nem artificial: IA é jogada de marketing, diz Nicolelis

Para o médico e neurocientista Miguel Nicolelis, a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial.

Em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o pai do exoesqueleto e um dos neurocientistas mais importantes do mundo classificou como jogada de marketing bem-sucedida a criação do termo que hoje dá nome às várias plataformas, do ChatGPT ao Gemini. Também alertou que a humanidade terá "um futuro sem futuro" caso essas ferramentas se tornem preponderantes.