Dá para reverter os cabelos brancos? Ciência responde

Mulheres e homens que arrancam pela raiz cada fio branco da cabeça ou que tingem os cabelos de acaju comemoraram recentemente a novidade da internet. Cientistas estariam muito próximos de reverter um dos processos mais irritantes do envelhecimento, o embranquecimento das madeixas.

Se você é uma dessas pessoas, não tire a tintura do carrinho de compras ainda. Para dizer o mínimo, a boa nova enfrenta alguns obstáculos técnicos para ser concretizada.

Existem relatos de casos com a reversão de cabelos brancos com uso de medicações, como quimioterápicos, mas os riscos não compensam o efeito de reversão dos cabelos brancos —que só acontece em uma pequena porcentagem de pacientes. De fato, é um sinal de que possivelmente possa existir, sim, uma forma medicamentosa de fazer essa reversão no futuro.