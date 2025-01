Por que Stonehenge, construído há 5.000 anos, é quase indestrutível

Por que é importante?

De acordo com o estudo, as pedras são silcretos formados, principalmente, por depósitos de sedimentos durante o Período Paleogeno (66 a 23 milhões de anos atrás). Mas também há fragmentos da era Mesozóica (252 a 66 milhões de anos atrás, quando os dinossauros habitavam a Terra), e ainda mais velhos, do Mesoproterozoico (1 a 1,6 bilhão de anos atrás).

Do ponto de vista geoquímico, a pedra 58 é igual a 50 dos 52 blocos remanescentes — ou seja, as descobertas valem para quase todo o monumento. Com essa "impressão digital", foi possível confirmar que elas vieram de uma região conhecida como West Woods, em Marlborough, a cerca de 25 km do monumento.

Ao que tudo indica, Stonehenge foi erguido em etapas, entre 4.500 e 5.000 anos atrás, e era usado para rituais religiosos e observações astronômicas.

* Com informações de reportagem publicada em 17/08/2021