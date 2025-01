'Foco no problema': chefão do Google conta segredo para fisgar investidor

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Investimento em 30 segundos; o que o Google ama em startups; bastidores da aposta do Google empresas de negros no Brasil)

Todo empreendedor sonha em receber o investimento de uma empresa como o Google. Se isso acontecer, será André Barrence, diretor do Google for Startups para América Latina, que estará do outro lado da mesa.

Em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Barrence relata já ter trabalhado com mais de 2 mil empresas desde 2012, quando começou a atuar no ecossistema de startups.