Detergente ou sabão? 5 truques da ciência para arrasar ao lavar a louça

Uma alternativa à água quente é deixar o recipiente de molho na água fria mesmo, que vai levar mais tempo, mas também amolece a sujeira.

Outra dica que pode ser bastante útil na hora de ir para a pia, é começar a lavar as louças menos engorduradas —os copos, seguidos pelos talheres e pelos pratos. As panelas —que geralmente possuem uma quantidade maior de gordura— devem ser as últimas. Essa ordem vai evitar que você engordure as peças menos engorduradas com a esponja.

Imagem: iStock

Quanto tempo devo usar a mesma esponja?

Falando em esponja, como devo desengordurá-la? O uso do detergente ou do sabão é o mais recomendado.

Há especialistas que recomendam fervê-la ou mesmo colocá-la no micro-ondas. Um estudo já observou que a higienização desse item pode multiplicar aqueles micróbios próximos das bactérias que causam pneumonia e meningite, tais como o Moraxella osloensis.