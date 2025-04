Qual o melhor remédio para queimadura de água-viva? Não, não é o xixi

Passar urina, por sua vez, é quase um mito. Segundo especialistas, não existe explicação para seu uso nesse tipo de lesão.

Teste em laboratórios

Segundo os cientistas que conduziram o levantamento, foram testadas em laboratório diversas práticas usadas popularmente pelas praias em que há ocorrência do cnidário: raspar os tentáculos, jogar urina ou suco de limão e até mesmo passar creme de barbear.

Nenhuma delas conseguiu controlar a queimadura inibindo a liberação de mais veneno ou reduzindo o ardor. A urina, na verdade, acabou piorando a situação: ela estimulou a liberação de veneno e a sensação de ardor.

Apenas o vinagre foi capaz de controlar a situação, tendo um efeito protetor. Uma lavagem no local com o produto puro, sem diluição em água, por apenas 30 segundos se mostrou eficaz em estancar a liberação de mais veneno e em aliviar a sensação de ardor.

Colocar uma bolsa de água quente na sequência poderia ajudar ainda a diminuir o número de hemácias (células vermelhas do sangue) mortas pela ação do veneno. No entanto, é importante que essas bolsas quentes sejam colocadas apenas se não houver mais veneno no local, do contrário podem aumentar sua absorção.