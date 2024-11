O planeta Terra existe até hoje por sorte? Modelo científico mostra que sim

O misterioso "termostato" da Terra

Cálculos dizem que, em alguns milhões de anos, nosso clima terá se deteriorado tanto que a Terra pode virar uma bola de gelo ou de fogo —há controvérsias sobre nosso destino apocalíptico.

Também sabemos que o Sol está 30% mais brilhante desde o surgimento da vida. Na teoria, isso significa ou que toda água do planeta estaria congelada há 3 bilhões de anos (o que não é verdade), ou que nossos oceanos teriam evaporado até agora (o que também não procede). Este é o "paradoxo do jovem Sol fraco", levantado por Carl Sagan e Mullen George na década de 1970.

Cientistas desenvolveram duas principais teorias para responder a esse mistério. A primeira é que a Terra tem algum tipo de termostato: um ou mais mecanismos de resposta —ainda não desvendados— que evitam que o clima se desvie a temperaturas fatais.

A segunda é que, entre tantos planetas, alguns simplesmente dão sorte. Essa hipótese tem se tornado mais plausível com as descobertas e a exploração espacial das últimas décadas. Observações astronômicas de estrelas distantes e de exoplanetas (fora do Sistema Solar) nos mostram que há outros locais no universo com terrenos e temperaturas adequadas para a vida.

De acordo com estudos recentes, pode haver pelo menos 300 milhões de planetas como a Terra, potencialmente habitáveis, apenas na Via Láctea. Mas são tão distantes, que nunca conseguiremos chegar lá para descobrir se também foram sortudos.