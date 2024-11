Força-tarefa luta para salvar Wikipédia de ser devastada pela IA

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a força-tarefa "WikiProject AI Cleanup" foi criada para "combater o problema crescente de conteúdo gerado por IA sem fonte e mal escrito na Wikipédia".

A equipe de editores, todos voluntários, trabalha para manter a qualidade dos textos, seja tirando informações inverídicas ou sem fonte, seja fortalecendo artigos precários.

A Wikipédia foi criada como uma enciclopédia colaborativa e por muito tempo foi vista com muita desconfiança, principalmente por acadêmicos e pesquisadores. Mas hoje nós sabemos que muitos artigos lá são bem criteriosos

Diogo Cortiz

Mudanças inadvertidas e frequentes em determinados verbetes até recebem um nome podiam ser entendidas como vandalismo e que agora tem adicionado à equação o fator inteligência artificial.

Imagino que os editores estão arrancando cabelos agora

Helton Simões Gomes

O projeto de limpeza da Wikipedia é composto por diversas pessoas ao redor do mundo, entre elas o brasileiro Lenny Maidana, de 22 anos. O estudante de História na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) colabora com a plataforma há dois anos. Ele entrou para o time do AI Cleanup após detectar que um artigo que estava editando tinha sido copiado e a nova versão foi feita com IA e estava repleta de erros.