IA? Nada disso! Jovem 'viciado' no TikTok é o que pode mudar Google de vez

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Como o Google chegou ao Brasil após comprar empresa de professores; Dar um Google na Britney Spears nunca foi tão difícil; Dilema da busca: ser ou não ser TikTok)

Talvez não seja o avanço da inteligência artificial o que tira o sono dos executivos do Google quando pensam no futuro das buscas na internet. Tampouco não são plataformas digitais, como Amazon e TikTok, terem virado fonte de pesquisas online para milhões de pessoas.

O que preocupa mesmo o Google é o comportamento das novas gerações de jovens, acostumados a tal ponto a usar TikTok que já não querem outra coisa, comenta o engenheiro Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do centro de tecnologia do Google no Brasil por 19 anos.