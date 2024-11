Como brasileiros salvaram Google de erro global que americanos desconheciam

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Como o Google chegou ao Brasil após comprar empresa de professores; Dar um Google na Britney Spears nunca foi tão difícil; Dilema da busca: ser ou não ser TikTok)

O engenheiro Berthier Ribeiro-Neto, primeiro funcionário do Google no Brasil, foi diretor de engenharia do centro de tecnologia da empresa no país por 19 anos. Durante esses anos, viu o motor de buscas se tornar fundamental para a internet. Não só viu como ajudou a construí-lo.

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Ribeiro-Neto conta que sua equipe detectou um erro que acontecia em todo mundo, mas havia passado despercebido pela equipe da Califórnia, sede do Google.