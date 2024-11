Última superlua do ano acontece nesta sexta; saiba como observar

A última superlua do ano acontece nesta sexta-feira (15). O momento de melhor visibilidade do fenômeno varia de acordo com o fuso, mas no horário de Brasília deve acontecer às 18h28, segundo o Observatório Nacional, órgão do governo federal que realiza pesquisas em astronomia.

O que é uma superlua

O termo é polêmico na comunidade científica e foi determinado por uma revista que não existe mais. De acordo com o Observatório Nacional, a expressão foi criada por um astrólogo chamado Richard Nolle, em 1979, na revista "Dell Horoscope".

O "super" se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse quando o satélite está no perigeu — o ponto mais próximo que atinge em relação ao planeta Terra — ou 90% próxima dele. Mas o motivo para que esses 90% tenham virado referência não ficou claro. Por ser um termo não científico, instituições astronômicas divergem quanto à distância do satélite em relação à Terra que realmente define uma superlua.