Por que nem todo mundo tem nova IA do WhatsApp? Saiba quando pode chegar

Por isso, é possível que o recurso ainda não esteja disponível no seu aplicativo. Primeiramente, para ter acesso à ferramenta, é necessário manter o app com as atualizações em dia.

Como a liberação do recurso está sendo feita aos poucos, ainda assim é possível que você tenha que aguardar alguns dias ou semanas até que a ferramenta esteja disponível em seu aparelho. Enquanto isso, é possível acessar a Meta AI pela web, através do site da Meta.

"Assistente de IA mais usado no mundo". De acordo com informações do site da Meta, a ferramenta "está a caminho de ser o assistente de IA mais usado no mundo até o fim deste ano, com quase 500 milhões de usuários ativos por mês atualmente".

Com o "círculo azul da IA" no WhatsApp, a Meta pretende: coletar mais dados sobre os usuários — e usá-los para treinar o próprio recurso —, popularizar a inteligência artificial e manter os usuários por mais tempo na plataforma.

*Com Estadão Conteúdo