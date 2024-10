Meta AI não apareceu no seu WhatsApp? Veja o que fazer e por que isso acontece

Como a liberação é gradual, é possível que você tenha que aguardar alguns dias ou semanas até que a ferramenta esteja disponível em seu aparelho. Enquanto isso, você pode acessar a Meta AI pela web, através do site da Meta.

Como usar a Meta AI no WhatsApp

Quando a Meta AI estiver disponível em seu WhatsApp, você poderá acessá-la por meio do ícone na barra de pesquisas do aplicativo, representado por um círculo azul e roxo. Ao clicar no ícone, você abrirá uma conversa com a IA.

A Meta garante que a Meta AI foi desenvolvida com foco na privacidade e segurança do usuário, onde as conversas são criptografadas e os dados compartilhados não são utilizados para fins de publicidade ou outros fins não autorizados. Ainda assim, especialistas levantam preocupações sobre privacidade, principalmente sobre o uso de dados para o treinamento de Ias.

A ferramenta também está sendo integrada a outras plataformas da Meta, como Instagram e Facebook. No Instagram, a IA pode ser acessada por meio das mensagens diretas (DMs) e das buscas. Já no Facebook, a inteligência artificial está disponível em diversos recursos, como nas mensagens diretas, nas buscas e no feed de notícias.

Recursos

A Meta AI funciona de forma similar a outros chatbots de IA generativa, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, interagindo com os usuários por meio de linguagem natural. As principais funcionalidades da IA incluem responder a perguntas e fornecer informações sobre uma variedade de tópicos, gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, e criar imagens a partir de descrições textuais, utilizando o recurso "Imagine".