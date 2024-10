Nasa pagará milhões a quem desvendar quebra-cabeça espacial envolvendo cocô

Você sabe o que astronautas fazem com os resíduos humanos no espaço? Pois é justamente para isso que a Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) está disposta a pagar milhões de dólares a quem propuser ideias inovadoras.

A agência espacial norte-americana abriu um edital em setembro para buscar soluções sustentáveis capazes de lidar com o xixi e o cocô no espaço. Os prêmios vão até US$ 3 milhões (mais de R$ 17 milhões na cotação atual).

O concurso vai até março de 2025, e os escolhidos serão revelados em maio. Para participar é preciso ter mais de 18 anos.