Astrônomos alertam sobre práticas colonialistas na indústria espacial

Os líderes do setor espacial terão de considerar como serão os acordos trabalhistas ao enviarem funcionários para trabalhar em seus hotéis espaciais, construírem seus bunkers e trabalharem na mineração de asteroides. Afinal de contas, os trabalhadores espaciais dependerão de seus empregadores não apenas para receber um salário e assistência médica, mas também para alimentação, água, ar e transporte de volta à Terra.

Em 1967, uma série de nações, incluindo os EUA, o Reino Unido e a URSS, assinaram o Tratado do Espaço Sideral. Esse tratado declarou, entre outras coisas, que nenhuma nação pode possuir um corpo planetário ou parte dele.

Negociado e assinado após duas guerras mundiais, o Tratado do Espaço Sideral foi um produto do conflito na Europa no século XX. Se o colonialismo na Terra culminou nessas duas guerras, as nações que assinaram o Tratado do Espaço Sideral estavam efetivamente dizendo: ?Não vamos lutar uns contra os outros por território e recursos novamente. Vamos ocupar o espaço sideral de forma diferente?.

A essa altura, o Tratado do Espaço Sideral está desatualizado e praticamente não pode ser aplicado. Mas qualquer legislação futura faria bem em manter o espírito anticolonial do tratado original.

De uma perspectiva política, portanto, não importa se o espaço é de fato habitado ou se as rochas têm direitos. Evitar o colonialismo no espaço sideral não exige que o setor espacial concorde com essas questões metafísicas.

No lugar disso, exigirá que os participantes de todo o setor espacial e de fora dele concordem com um conjunto compartilhado de padrões para se preocupar com os planetas e suas órbitas, independentemente de suas motivações serem científicas, ambientais, humanistas ou religiosas.