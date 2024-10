iPhone 16, Z Flip6: por que não é hora de comprar o celular top da vez?

Com celulares cada vez mais duráveis, o intervalo entre uma compra e outra é cada vez mais. Além disso, para muita gente, faltam diferenciais entre os modelos. É por isso que as fabricantes capricham nos diferenciais. E a onda da vez é a inteligência artificial. A linha do iPhone 16, a última dos grandes lançamentos a chegar ao Brasil, é sinal disso.

O iPhone 16 terá um novo botão, dedicado ao controle da câmera e com funções específicas para foto e vídeo. A maior novidade, porém, é o Apple Intelligence, a IA da maçã, que vai estar disponível apenas a partir da 15ª edição do smartphone.

Cara, me convença a trocar o meu iPhone 14 Plus pelo 16

Diogo Cortiz

Sabe o Apple Inteligence? Não vai funcionar no seu 14. E essa é a maior justificativa da Apple para trocar o seu celular

Helton Simões Gomes

O jornalista explica que a IA está se tornando "o trunfo de vários aparelhos". Ele argumenta que está cada vez mais difícil para as empresas chamarem a atenção de novos clientes e convencê-los a trocar de telefone com mais frequência.