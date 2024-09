Garrafa com mensagem de 200 anos atrás para o futuro é descoberta na França

Do século 19 para os millenials

A descoberta foi divulgada nas redes sociais da prefeitura local, destacando que uma "cápsula do tempo" foi encontrada. A publicação informou que a mensagem estava em um pequeno frasco de sal do século 19, junto com duas moedas, tudo dentro de um pote de cerâmica. Essa cápsula do tempo foi enterrada há quase 200 anos em uma área que já havia sido investigada antes.

O feito ocorreu em 16 de setembro, e Guillaume Blondel, o líder da equipe de arqueólogos, comentou à BBC: "Foi um momento absolutamente mágico. Sabíamos que já tinham feito escavações aqui antes, no passado, mas encontrar uma mensagem de 200 anos atrás foi uma surpresa total."

Blondel ressaltou que encontrar artefatos com mensagens para o futuro é algo raro. Ele explicou: "Às vezes, vemos cápsulas do tempo deixadas por carpinteiros ao construir casas, mas na arqueologia é muito incomum. A maioria dos arqueólogos acredita que não haverá ninguém após eles, pois já completaram todo o trabalho."

Outro caso, no mínimo, curioso