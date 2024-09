Tribunal da União Europeia livra Google de multa bilionária

Tribunal Geral da UE (União Europeia) anulou, nesta quarta-feira (18) multa de 1,49 bilhão de euros ao Google, que havia sido imposta à empresa em 2019 por prática considerada abusiva no mercado de publicidade online. O valor, equivalente a pouco mais de R$ 9 bilhões e imposto, foi suspenso "em sua totalidade".

De acordo com o tribunal, a comissão "cometeu erros" na análise do caso ao não demonstrar que as três cláusulas que identificou constituíam, cada uma, um abuso de posição dominante e não provou que elas fossem capazes de dissuadir os editores de sites de recorrerem a concorrentes do Google.

Entenda o caso

A Comissão Europeia determinou aplicação de multa contra a gigante de tecnologia por impor cláusulas restritivas em seus contratos com sites. No negócio, donos de sites compram o espaço que aparece quando os internautas usam a busca do Google, que vende esses anúncios por meio do AdSense for Search, atuando como intermediário de publicidade entre anunciantes e os donos dos sites.