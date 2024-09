Julgamento do Google na UE avança, mas separação é tida como 'improvável'

Margrethe Vestager comemorou a decisão do TJUE. Segundo a representante, o caso é uma "grande vitória para os europeus e para a justiça fiscal". Em nota oficial, o governo irlandês afirmou que "obviamente respeita a decisão do Tribunal sobre os impostos devidos neste caso". "O processo de transferência dos ativos [...] para a Irlanda começará agora", afirmaram as autoridades em comunicado. Para Chiara Putaturo, especialista da ONG humanitária Oxfam, a decisão do TJUE destaca "a história de amor entre paraísos fiscais e [empresas] multinacionais".

Em outro acórdão, a Alphabet, dona do Google, perdeu recurso contra multa de 2,42 bilhões de euros. A taxa havia sido aplicada pelos órgãos reguladores antitruste da UE há sete anos e era uma das três multas pesadas aplicadas à empresa por várias práticas consideradas anticoncorrenciais.

TJUE confirmou multa, considerando que a empresa "abusou da sua posição dominante ao favorecer seus próprios serviços". Em 2017, a Comissão Europeia multou o Google por usar seu próprio serviço de comparação de preços para obter vantagem injusta sobre rivais europeus de menor relevância no mercado.

Tribunal inferior endossou a decisão em 2021, o que levou Google a recorrer ao TJUE. Na última década, a gigante de tecnologia acumulou 8,25 bilhões de euros (R$ 50 bilhões) em multas antitruste aplicadas pela UE.

Google contesta decisões sobre o sistema Android e o serviço de publicidade AdSense. A empresa aguarda julgamento nestes casos enquanto enfrenta acusações antitruste da UE emitidas em 2023, que poderiam forçá-la a vender parte de seu lucrativo negócio de publicidade digital. "Estamos decepcionados com a decisão [que resultou no pagamento de multa] do Tribunal", afirmou em nota a empresa.

Recado dado

Decisões do TJUE representam uma mensagem forte para o setor. Após derrotas em disputas semelhantes contra Amazon e Starbucks, as vitórias recentes são vistas como um forte apoio a Margrethe Vestager.