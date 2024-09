Bilionário e engenheira flutuam no espaço: por que caminhada é histórica?

Apenas Isaacman e Gillis fizeram a caminhada espacial (quando os astronautas, literalmente, deixam por um tempo a cápsula para realizar algum tipo de missão no espaço). No caso, eles ficam "presos" por uma corda de 3,6 metros e seguram num trilho chamado "Skywalker". Os outros tripulantes ficaram na espaçonave.

Iniciativa da SpaceX tem como objetivo testar seus trajes espaciais (EVA), que a companhia desenvolveu em apenas dois anos e meio para serem usado em diferentes missões, além de coletar dados de radiação cósmica, do vácuo do corpo humano e testar a conexão de internet por laser no espaço.

Antes do início da caminhada espacial, a cápsula foi completamente despressurizada, com toda a tripulação dependendo de seus trajes espaciais finos desenvolvidos pela SpaceX para obter oxigênio, fornecido por meio de uma conexão umbilical com a Crew Dragon. A caminhada espacial estava programada para durar apenas cerca de 30 minutos, mas os procedimentos para prepará-la e concluí-la com segurança duraram 1 hora e 46 minutos

Isaacman abriu a escotilha da cápsula da SpaceX por volta das 7h50 (horário de Brasília) desta quinta-feira. Ele ficou por 10 minutos fora da cápsula. Um dos financiadores da missão, o astronauta norte-americano é bilionário na área de processamento de pagamentos."SpaceX, de volta para casa. Temos muito trabalho para fazer, mas daqui parece um mundo perfeito", disse após retornar à cápsula.

Gillis, da SpaceX, ficou cerca de dez minutos fora da cápsula e fechou com sucesso a escotilha ao retornar para o local.