Foguete da SpaceX é destruído ao voltar à Terra em terceiro voo de teste

Esta é a terceira tentativa da empresa de completar um voo orbital. As outras duas tentativas, no ano passado, terminaram em explosão logo na decolagem.

Foguete saiu de Boca Chica, no estado norte-americano do Texas, nesta manhã. O plano da empresa era que a nave fizesse um "retorno controlado" à Terra, aterrissando no Oceano Índico.

Objetivo da empresa é criar nave que eventualmente possa levar astronautas à Lua e Marte. Esse é o maior e mais poderoso foguete já construído, segundo a SpaceX.

*Com Reuters