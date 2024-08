'Escavação' em estação espacial mostra peculiaridades da vida fora da Terra

A NASA pretendia que a área fosse usada para manutenção. No entanto, não vimos quase nenhuma evidência de manutenção ali, e apenas algumas atividades científicas. De fato, em 50 dos 60 dias cobertos por nossa pesquisa, a área foi usada apenas para armazenar itens, que talvez nem tenham sido usados ali.

A quantidade de velcro aqui tornou o local perfeito para armazenamento ad hoc. Quase metade de todos os itens registrados (44%) estava relacionada a segurar outros itens no lugar.

O outro quadrado que concluímos foi no módulo US Node 3, onde há aparelhos de ginástica e o banheiro. É também uma passagem para a parte favorita da tripulação na Estação Espacial, a janela da cúpula, com seus sete lados, e para os módulos de armazenamento.

Essa parede não tinha uma função designada, por isso foi usada para fins ecléticos, como armazenar um laptop, um experimento antibacteriano e sacolas que podem ser fechadas novamente. E por 52 dias durante o SQuARE, também foi o local onde um membro da tripulação guardou seu kit de higiene pessoal.

Faz sentido colocar os produtos de higiene pessoal perto do banheiro e das máquinas de exercício que cada astronauta usa por horas todos os dias. Mas esse é um espaço altamente público, onde outras pessoas estão constantemente passando. A colocação do kit de higiene pessoal mostra como as instalações são inadequadas em termos de higiene e privacidade.

O que isso significa?

Nossa análise dos quadrados 03 e 05 nos ajudou a entender como materiais de contenção, como o velcro, criam um tipo de gravidade transitória.