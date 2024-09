'Europa quer chegar onde Brasil está': como país domina novos combustíveis

Se globalmente três quartos das emissões de gases de efeito estufa vêm do setor energético, no Brasil essa proporção é inversa. A maior parte das emissões brasileiras está ligada ao desmatamento e ao uso da terra pela agropecuária.

"A problemática do Brasil é diferente. Nossa matriz energética é muito mais limpa, com 85% a 90% da eletricidade gerada por fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa", afirmou Erik Eduardo Rego, coordenador do Centro de Inovação e Transição Energética da Poli-USP e especialista da PSR, no painel "Combustíveis do Futuro: o Brasil Protagonista" do evento "Brasil do Futuro - Transição Energética", realizado pelo UOL em São Paulo.

Completaram a mesa-redonda mediada pelo editor e colunista de Tilt Helton Simões Gomes, André Lavor, CEO e sócio da Binatural, fabricante brasileira de biocombustível, e Heloisa Borges, diretora de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Na conversa, os especialistas destacaram as particularidades do Brasil na questão da transição energética, ressaltando a posição de liderança do país e os desafios específicos que enfrenta. Você pode acompanhar aíntegra do painel no vídeo acima.