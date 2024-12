Inovou demais, campeão: sabão caseiro de carvão deixa panelas brilhando

Essa dica é brilhante! Você já deve ter ouvido sobre as propriedades do carvão no momento da limpeza, mas já tentou fazer algum produto de limpeza usando o carvão?

No quadro "Inovou demais, campeão", Dario Centurione, influenciador do Almanaque SOS, testou —e comprovou a eficiência— uma pasta feita com carvão para tirar sujeiras incrustadas nas panelas e deixar os utensílios brilhando.