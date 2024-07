De IA a internet: agronegócio leva tecnologia para tornar campo sustentável

A associação também está em projetos como a Fazenda Conectada, no município de Água Boa, no Mato Grosso, uma parceria entre a montadora CNH Industrial e a operadora TIM que levou internet à propriedade. Também participaram a consultoria Agricef e a Unicamp para avaliar a performance da safra a partir da conexão com o sinal 4G.

No primeiro ano com internet, na safra 2022/23, a propriedade teve 7% a mais de produtividade em comparação à média das fazendas do entorno e 13% a mais do que a média no Brasil. Também houve aumento de produção de grãos em 18% e desdobramentos positivos ao meio ambiente, com redução de 25% de uso de combustível na fazenda.