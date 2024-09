Cerrado abaixo de 0°C: por dentro da 'Arca de Noé' da comida brasileira

O Brasil é líder global no cultivo e consumo da fruta. Das mais de 500 espécies no mundo, cerca de 200 estão presentes no país —por volta de 100 delas são encontradas apenas por aqui. Além delas, a Embrapa desenvolveu seis novos cultivares de maracujá. Uma delas, a Pérola do Cerrado, foi abraçada por agricultores assentados pela reforma agrária, que passaram a ganhar mais pela venda do quilo da fruta.

O maracujá é uma cultura essencialmente da biodiversidade brasileira. O melhoramento genético oferece espécies superiores, que vão produzir mais, são mais resistentes a pragas e doenças e originam um fruto mais bonito

Fábio Gelape Faleiros, chefe adjunto e pesquisador da Embrapa Cerrados

Soja no Centro-Oeste

Iniciativas como o banco de germoplasma estão na origem da adaptação de espécies agrícolas a regiões até então inóspitas a elas.

Aconteceu com a soja e o trigo, que até os anos 1970 eram cultivas no Sul do país. A migração delas para o Centro-Oeste fez do agronegócio do Brasil uma potência econômica. O mesmo ocorreu com a uva, que foi levada do Sul para o semiárido, no Nordeste. O mesmo processo está ocorrendo com a maçã.

Em defesa do arroz e feijão