Wi-fi na lâmpada LED? Vem aí internet muito mais rápida transmitida por luz

O interesse por esse sistema foi retomado nos últimos anos devido às vantagens de altíssima velocidade e robustez à interferência eletromagnética, por ser baseada em luz

Arismar Cerqueira Sodré Junior, coordenador do Laboratório WOCA

A velocidade pode ser 100 vezes a do Wi-Fi. A largura de banda também é maior, avaliam especialistas da área.

Em testes rodados em 2020 no Inatel, os pesquisadores alcançaram transmissões com velocidades de até 20 Gbps para as redes 5G. Os estudos continuaram e agora consideram gerações futuras de conectividade. É o caso do 6G. Previsto para 2030, a sexta geração de comunicação móvel trará uma complexidade que poderá ser solucionada pelo VLC.

Quando pensamos no 6G e nas próximas gerações, pensamos também em frequências mais altas. Quanto maior a frequência, mais complicada fica a propagação da onda

Letícia Carneiro de Souza, pesquisadora do WOCA

Nesse cenário, o VLC entrará para garantir menor atrito no acesso.

Além disso, a comunicação por luz visível poderá expandir a cobertura para locais internos. Escritórios, fábricas e quaisquer lugarem dentro de casas.